«Нэшвилл» обменял нападающего Густава Нюквиста в «Миннесоту»

Шведский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Густав Нюквист в результате обмена перешёл в «Миннесоту Уайлд», сообщает пресс-служба «дикарей».

Взамен «хищники» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года.

Отметим, что 35-летний Нюквист уже выступал за «Миннесоту» в сезоне-2022/2023, куда был обменян из «Коламбус Блю Джекетс» перед плей-офф.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ швед провёл 57 матчей за «Нэшвилл», в которых набрал 21 (9+12) очко. За свою карьеру в НХЛ Нюквист также выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз».

Напомним, Нюквист был членом национальной сборной Швеции на прошедшем в феврале Турнире четырёх наций, организованном НХЛ. В трёх матчах на турнире он отметился заброшенной шайбой.