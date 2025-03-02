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39-летний Овечкин показал второй результат по голам с момента Матча всех звёзд НХЛ — 2024

39-летний Овечкин показал второй результат по голам с момента Матча всех звёзд НХЛ — 2024
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Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), занял второе место по заброшенным шайбам с момента Матча всех звёзд НХЛ в 2024 году.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Таким образом, в активе 39-летнего Овечкина 53 гола в 79 играх с 5 февраля 2024 года, когда лига возобновила соревнования после Матча всех звёзд НХЛ 2024 года. Больше заброшенных шайб с этого момента лишь у одного хоккеиста — 29-летнего немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. На его счету 62 гола.

Всего в текущем сезоне 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач.

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