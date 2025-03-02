39-летний Овечкин показал второй результат по голам с момента Матча всех звёзд НХЛ — 2024

Звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), занял второе место по заброшенным шайбам с момента Матча всех звёзд НХЛ в 2024 году.

Таким образом, в активе 39-летнего Овечкина 53 гола в 79 играх с 5 февраля 2024 года, когда лига возобновила соревнования после Матча всех звёзд НХЛ 2024 года. Больше заброшенных шайб с этого момента лишь у одного хоккеиста — 29-летнего немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля. На его счету 62 гола.

Всего в текущем сезоне 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач.

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