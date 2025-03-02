Драйзайтль и Маккиннон стали первыми хоккеистами сезона, покорившими отметку в 90+ очков

Звёздный немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, а также канадский нападающий из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стали первыми хоккеистами сезона, покорившими отметку в 90+ очков.

Драйзайтль отличился двумя ассистами в победной матче свеого клуба с «Каролиной Харрикейнз» (3:1), а Маккиннон сделал результативный пас во вчерашней встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

Таким образом оба игрока находятся на вершине списка бомбардиров лиги текущего сезона. У Маккиннона 91 очко, он возглавляет гонку, у Драйзайтля — 90, он идёт вторым. На третьей строчке российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 87 очков.

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