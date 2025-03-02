Драйзайтль и Маккиннон стали первыми хоккеистами сезона, покорившими отметку в 90+ очков
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Звёздный немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, а также канадский нападающий из «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стали первыми хоккеистами сезона, покорившими отметку в 90+ очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк) – 05:08 (sh) 0:2 Перри (Драйзайтль, Кулак) – 36:29 1:2 Ахо (Рантанен, Гостисбер) – 44:26 (pp) 1:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:59 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 04:14 1:1 Ничушкин (Маккиннон, Нечас) – 13:58 (pp) 1:2 Хиностроза (Фэйбер, Росси) – 17:42 (pp) 2:2 Друен (Чюлингтон) – 28:57 3:2 Друри (Макар, Колтон) – 29:49 4:2 Колтон (Чюлингтон, Кивиранта) – 34:39 5:2 Колтон (Тэйвз, Блэквуд) – 59:52 (pp)
Драйзайтль отличился двумя ассистами в победной матче свеого клуба с «Каролиной Харрикейнз» (3:1), а Маккиннон сделал результативный пас во вчерашней встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:2).
Таким образом оба игрока находятся на вершине списка бомбардиров лиги текущего сезона. У Маккиннона 91 очко, он возглавляет гонку, у Драйзайтля — 90, он идёт вторым. На третьей строчке российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 87 очков.
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
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