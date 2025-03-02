Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 2 марта 2025, счёт 4:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Комментарии

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Даути, Копитар) – 03:43 (pp)     1:1 Парэйко (Кайру, Холлоуэй) – 09:37     2:1 Бучневич (Томас, Нейборс) – 18:07     3:1 Болдюк (Жозеф) – 29:27     4:1 Холлоуэй (Шенн, Сутер) – 41:34    

Шайбами в составе победителей отметились Колтон Парэйко, Павел Бучневич, Захари Болдюк и Дилан Холлоуэй. У «Лос-Анджелеса» единственный гол на счету Кевина Фиалы.

«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд, набрал 64 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, сохраняя шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Кингз» потерпели третью неудачу кряду, остались с 70 очками и идут третьими в Тихоокеанском дивизионе, находясь в зоне плей-офф.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: «Сент-Луис» может обменять Павла Бучневича
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android