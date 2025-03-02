Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
Поделиться
В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Даути, Копитар) – 03:43 (pp) 1:1 Парэйко (Кайру, Холлоуэй) – 09:37 2:1 Бучневич (Томас, Нейборс) – 18:07 3:1 Болдюк (Жозеф) – 29:27 4:1 Холлоуэй (Шенн, Сутер) – 41:34
Шайбами в составе победителей отметились Колтон Парэйко, Павел Бучневич, Захари Болдюк и Дилан Холлоуэй. У «Лос-Анджелеса» единственный гол на счету Кевина Фиалы.
«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд, набрал 64 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, сохраняя шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Кингз» потерпели третью неудачу кряду, остались с 70 очками и идут третьими в Тихоокеанском дивизионе, находясь в зоне плей-офф.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2025
-
06:57
-
06:47
-
06:45
-
06:40
-
06:37
-
06:37
-
06:18
-
06:10
-
05:59
-
05:53
-
05:46
-
05:42
-
05:27
-
05:19
-
05:12
-
04:54
-
04:46
-
04:32
-
04:19
-
04:11
-
04:03
-
03:41
-
03:18
-
03:16
-
02:47
-
02:26
-
02:14
-
02:09
-
01:53
-
01:32
-
01:13
-
00:47
-
00:33
-
00:26
-
00:14