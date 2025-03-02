Шайба Бучневича помогла «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.

Шайбами в составе победителей отметились Колтон Парэйко, Павел Бучневич, Захари Болдюк и Дилан Холлоуэй. У «Лос-Анджелеса» единственный гол на счету Кевина Фиалы.

«Сент-Луис» одержал четвёртую победу подряд, набрал 64 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, сохраняя шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. «Кингз» потерпели третью неудачу кряду, остались с 70 очками и идут третьими в Тихоокеанском дивизионе, находясь в зоне плей-офф.