Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 2 марта 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Юбилейный ассист Макдэвида и два паса Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Каролину»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк) – 05:08 (sh)     0:2 Перри (Драйзайтль, Кулак) – 36:29     1:2 Ахо (Рантанен, Гостисбер) – 44:26 (pp)     1:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:59 (pp)    

В составе победителей голами отличились Адам Хенрик, Кори Перри и Эван Бушар. Звёздный форвард Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами. Кроме того, юбилейную голевую передачу отдал лидер команды Коннор Макдэвид. Она стала для него 700-й в регулярках. Молодой нападающий канадской команды Василий Подколзин голевыми действиями не отличился.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Себастьян Ахо. Форвард Андрей Свечников завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 3 марта. «Эдмонтон» начнёт домашнюю серию и встретится с «Анахайм Дакс» 5 марта.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Воронкова и пас Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт». У Тарасенко — «-2»

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android