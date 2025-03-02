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Юбилейный ассист Макдэвида и два паса Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Каролину»

В ночь с 1 на 2 марта на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

В составе победителей голами отличились Адам Хенрик, Кори Перри и Эван Бушар. Звёздный форвард Леон Драйзайтль отметился двумя результативными передачами. Кроме того, юбилейную голевую передачу отдал лидер команды Коннор Макдэвид. Она стала для него 700-й в регулярках. Молодой нападающий канадской команды Василий Подколзин голевыми действиями не отличился.

Единственную шайбу в составе хозяев забросил Себастьян Ахо. Форвард Андрей Свечников завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Каролина» сыграет дома с «Калгари Флэймз» 3 марта. «Эдмонтон» начнёт домашнюю серию и встретится с «Анахайм Дакс» 5 марта.

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