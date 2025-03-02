Александр Овечкин — лидер по двум важным показателям в играх с «Тампой» в истории НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся забитым голом в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), занимает первое место по количеству очков и шайб, заброшенных в ворота «молний», в истории НХЛ.

Всего за карьеру 39-летний форвард набрал 97 очков, забив 51 гол и отдав 46 результативных передач в 83 встречах с «Тампой», что является абсолютным рекордом против данного соперника и по очкам, и по голам.

Всего в нынешнем сезоне регулярки в активе Овечкина 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач. Он на 10 голов отстаёт от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Главные рекорды Александра Овечкина: