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Александр Овечкин — лидер по двум важным показателям в играх с «Тампой» в истории НХЛ

Александр Овечкин — лидер по двум важным показателям в играх с «Тампой» в истории НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся забитым голом в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3), занимает первое место по количеству очков и шайб, заброшенных в ворота «молний», в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

Всего за карьеру 39-летний форвард набрал 97 очков, забив 51 гол и отдав 46 результативных передач в 83 встречах с «Тампой», что является абсолютным рекордом против данного соперника и по очкам, и по голам.

Всего в нынешнем сезоне регулярки в активе Овечкина 31 заброшенная шайба и 17 результативных передач. Он на 10 голов отстаёт от легендарного снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

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