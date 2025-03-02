Матвей Мичков поделился эмоциями от признания НХЛ новичком месяца в феврале

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, ставший автором победного буллита своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1 Б), прокомментировал итог встречи, а также высказался о том, что был признан лигой новичком месяца в феврале.

«Сегодня очень хорошо сыграли командой, слаженно в обороне. Командные действия привели к победе.

Победный буллит? Ну а что? Раскатился, показал бросок, закрыл глаза и бросил. Забил, команда выиграла.

Что думаю о том, что стал новичком месяца? Это очень приятно, но самое главное — чтобы команда выигрывала», — сказал Мичков в интервью Sportsnet.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, 20-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка.