Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков поделился эмоциями от признания НХЛ новичком месяца в феврале

Матвей Мичков поделился эмоциями от признания НХЛ новичком месяца в феврале
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков, ставший автором победного буллита своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1 Б), прокомментировал итог встречи, а также высказался о том, что был признан лигой новичком месяца в феврале.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шайфли (Виларди, Коннор) – 09:58     1:1 Драйсдейл (Кейтс, Силер) – 23:48     1:2 Мичков – 65:00    

«Сегодня очень хорошо сыграли командой, слаженно в обороне. Командные действия привели к победе.

Победный буллит? Ну а что? Раскатился, показал бросок, закрыл глаза и бросил. Забил, команда выиграла.

Что думаю о том, что стал новичком месяца? Это очень приятно, но самое главное — чтобы команда выигрывала», — сказал Мичков в интервью Sportsnet.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, 20-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка.

Материалы по теме
НХЛ признала Матвея Мичкова новичком месяца в феврале
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android