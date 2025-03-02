«Это удивительнее, чем погоня за Гретцки». Легендарный Павел Буре высказался об Овечкине

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре высказался о нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине в контексте того, что Уэйн Гретцки будет ездить за ним на матчи при приближении падения его снайперского рекорда.

«Во-первых, это не первый раз в истории. Если бьётся какой-то рекорд, то игрок, чей рекорд бьется, ездит. И с Гретцки также ездили, когда он приближался к рекордам, это я точно знаю. Это нормальное, уважительное отношение к тому, что хоккей и спорт развиваются. А то, что Овечкин побьёт рекорд… Я думаю, это случится. Для меня, наверное, больше удивительно то, что во столько лет он играет на таком уровне. Вот это, наверное, для меня более удивительно, чем сам рекорд», — сказал Павел Буре в эфире подкаста на YouTube-канале «Норникель».

На данный момент Овечкина от рекорда Гретцки отделяет 10 голов.

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