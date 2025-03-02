«Он один из лучших вратарей в лиге». Овечкин — о Василевском после матча с «Тампой»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) высказался о своём соотечественнике, голкипере «молний» Андрее Василевском. В этой игре Овечкин смог пробить Василевского, однако только три из его 16 бросков в матче смогли долететь до Андрея.

«Я не знаю, сколько у них было заблокированных бросков. Очевидно, что Вася [Василевский] является одним из лучших вратарей в лиге, и когда он видит шайбу забить ему тяжело», — приводит слова Овечкина ведущий эксперт официального сайта НХЛ Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 39-летний Овечкин сократил отставание от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ до 10 шайб. На счету россиянина 884 шайбы, у канадца — 894.

30-летний Василевский провёл 47 матчей в нынешнем сезоне, в которых отражал 92,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,22 и четырёх шат-аутах.