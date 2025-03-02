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«Он один из лучших вратарей в лиге». Овечкин — о Василевском после матча с «Тампой»

«Он один из лучших вратарей в лиге». Овечкин — о Василевском после матча с «Тампой»
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Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) высказался о своём соотечественнике, голкипере «молний» Андрее Василевском. В этой игре Овечкин смог пробить Василевского, однако только три из его 16 бросков в матче смогли долететь до Андрея.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«Я не знаю, сколько у них было заблокированных бросков. Очевидно, что Вася [Василевский] является одним из лучших вратарей в лиге, и когда он видит шайбу забить ему тяжело», — приводит слова Овечкина ведущий эксперт официального сайта НХЛ Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, в этой игре 39-летний Овечкин сократил отставание от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ до 10 шайб. На счету россиянина 884 шайбы, у канадца — 894.

30-летний Василевский провёл 47 матчей в нынешнем сезоне, в которых отражал 92,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,22 и четырёх шат-аутах.

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