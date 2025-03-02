«Миннесота» отправила Хуснутдинова в АХЛ после того, как выменяла у «Нэшвилла» Нюквиста

«Миннесота Уайлд» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ «Айова Уайлд» защитника Давида Иржичека, отправив в обратном направлении российского нападающего Марата Хуснутдинова и его коллегу по амплуа Лиама Огрена. Об этом сообщает пресс-служба «дикарей» в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Хуснутдинов провёл 57 матчей за «Уайлд», в которых набрал 7 (2+5) очков. Он присоединился к команде 28 февраля 2024 года, подписав контракт новичка.

Напомним, перед тем, как отправить россиянина в фарм-клуб, «дикари» выменяли у «Нэшвилл Предаторз» шведского нападающего Густава Нюквиста.

На данный момент «Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 72 очками.