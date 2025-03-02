«Тампа» повторила вторую лучшую победную серию этого сезона НХЛ
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Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравший в гостях «Вашингтон Кэпиталз» (3:1), повторил вторую лучшую победную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp) 0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08 1:2 Овечкин (Рой) – 56:01 1:3 Хагель – 59:01
Таким образом, «Тампа» одержала восьмую победу подряд, впервые в розыгрыше достигнув подобной серии, которая, ко всему прочему, является второй самой продолжительной в текущем сезоне.
Отметим, ранее в этом сезоне серия из восьми и более побед была достигнута лишь три раза. Дважды (8 и 11 побед) канадской командой «Виннипег Джетс» и один раз «Каролиной Харрикейнз» (также 8 побед).
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