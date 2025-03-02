«Тампа» повторила вторую лучшую победную серию этого сезона НХЛ

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», обыгравший в гостях «Вашингтон Кэпиталз» (3:1), повторил вторую лучшую победную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

Таким образом, «Тампа» одержала восьмую победу подряд, впервые в розыгрыше достигнув подобной серии, которая, ко всему прочему, является второй самой продолжительной в текущем сезоне.

Отметим, ранее в этом сезоне серия из восьми и более побед была достигнута лишь три раза. Дважды (8 и 11 побед) канадской командой «Виннипег Джетс» и один раз «Каролиной Харрикейнз» (также 8 побед).

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