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Генеральный менеджер «Флориды» объяснил решение выменять у «Чикаго» Сета Джонса

Генеральный менеджер «Флориды» объяснил решение выменять у «Чикаго» Сета Джонса
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал обмен с «Чикаго Блэкхоукс» в результате которого первые получили защитника Сета Джонса.

«Сет — элитный защитник-ветеран и проверенный лидер в нашей лиге. Он был одним из самых стабильных игроков последнего десятилетия, выступая в качестве надёжной рабочей лошадки по обе стороны льда, и он поможет нашему клубу продолжать оставаться конкурентоспособным на самом высоком уровне», — приводит слова Зито инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта в социальных сетях.

Напомним, помимо Джонса «Флорида» также получила пик 4-го раунда драфта НХЛ 2026 года. В «Чикаго» южане отправили голкипера Спенсера Найта.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний Джонс сыграл в 42 матчах за «Блэкхоукс», в которых набрал 27 (7+20) очков.

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