Овечкин снова забил в НХЛ, «Реал» неожиданно проиграл «Бетису» в Ла Лиге. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ, мадридский «Реал» неожиданно уступил «Бетису» в Ла Лиге, чешский теннисист Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале испанца Алехандро Давидович-Фокину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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