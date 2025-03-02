Овечкин снова забил в НХЛ, «Реал» неожиданно проиграл «Бетису» в Ла Лиге. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ, мадридский «Реал» неожиданно уступил «Бетису» в Ла Лиге, чешский теннисист Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале испанца Алехандро Давидович-Фокину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 10 шайб.
- Мадридский «Реал» на выезде уступил «Бетису» в 26-м туре Ла Лиги.
- Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале Давидович-Фокину.
- Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой».
- Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в 39+ лет.
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