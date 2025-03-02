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2 марта главные новости спорта, хоккей, футбол, теннис, НХЛ, UFC, Овечкин

Овечкин снова забил в НХЛ, «Реал» неожиданно проиграл «Бетису» в Ла Лиге. Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче НХЛ, мадридский «Реал» неожиданно уступил «Бетису» в Ла Лиге, чешский теннисист Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале испанца Алехандро Давидович-Фокину. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 10 шайб.
  2. Мадридский «Реал» на выезде уступил «Бетису» в 26-м туре Ла Лиги.
  3. Томаш Махач стал победителем турнира в Акапулько, обыграв в финале Давидович-Фокину.
  4. Гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Тампой».
  5. Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в 39+ лет.
  6. «Наполи» сумел вырвать ничью в концовке матча с «Интером» в 27-м туре Серии А.
  7. «Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги.
  8. НХЛ признала Матвея Мичкова новичком месяца в феврале.
  9. Асу Алмабаев был нокаутирован Манелом Капе в главном бою на UFC Fight Night 253.
  10. Аванесян проиграла Наварро и не смогла выйти в финал турнира в Мериде.
  11. Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» Бильбао в Ла Лиге благодаря голу Альвареса.
  12. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отметился голом в матче НХЛ с «Нэшвиллом».
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