НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 марта

2 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). На него записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после отражённого броска Сорокиным, который стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, забившим гол.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Победу одержали гости со счётом 3:1. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки до 10 шайб.
- 2 марта 2025
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