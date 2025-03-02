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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 2 марта
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2 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). На него записали шайбу, которая оказалась в воротах гостей на последней минуте встречи. Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос отправил шайбу в свои пустые ворота после отражённого броска Сорокиным, который стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, забившим гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37     2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp)     3:0 Хорват (Ли) – 19:31     3:1 Сиссонс – 21:03     4:1 Нельсон (Хольмстрём) – 22:38 (sh)     4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58     5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21     6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21     6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51     6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56     7:4 Сорокин – 59:48    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Победу одержали гости со счётом 3:1. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и сократил отставание до рекорда Уэйна Гретцки до 10 шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Гики) – 01:32     0:2 Лорей (Заха, Пастрняк) – 06:33 (pp)     1:2 Бовиллье – 54:01 (sh)     1:3 Койл (Задоров) – 59:19 (sh)     2:3 Ракелль (Раст, Кросби) – 59:38 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Гаджович (Грир, Шмидт) – 24:47     2:0 Родригес (Экблад, Беннетт) – 39:24     3:0 Самоскевич (Беннетт, Родригес) – 56:08    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Матейчук (Дженнер, ван Римсдайк) – 25:31     1:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 33:06 (pp)     2:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 37:23 (pp)     3:1 Оливье (Дэнфорт) – 37:55     3:2 Кейн (Эдвинссон, Юханссон) – 43:34     3:3 Дебринкэт (Густафссон, Кейн) – 56:36     4:3 Дэнфорт (Астон-Риз, Проворов) – 57:43     5:3 Фантилли (Веренски, Дженнер) – 58:52    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Лайне, Судзуки) – 21:13 (pp)     1:1 Так (Брайсон) – 26:04     2:1 Кулих (Далин, Петерка) – 27:33     2:2 Андерсон (Дворак, Хатсон) – 33:33     2:3 Ньюхук (Мэтисон, Хатсон) – 39:57     2:4 Эванс (Дворак) – 58:22    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк) – 05:08 (sh)     0:2 Перри (Драйзайтль, Кулак) – 36:29     1:2 Ахо (Рантанен, Гостисбер) – 44:26 (pp)     1:3 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) – 59:59 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пинто (Грейг) – 11:05 (sh)     1:1 Тоффоли (Смит, Селебрини) – 25:17 (pp)     1:2 Лильегрен (Веннберг, Костин) – 29:47 (pp)     2:2 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 41:26 (pp)     3:2 Штюцле (Грейг) – 43:00     4:2 Перрон (Шабо, Батерсон) – 48:31     4:3 Смит (Эклунд, Селебрини) – 58:33 (pp)     5:3 Амадио (Зуб) – 59:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шайфли (Виларди, Коннор) – 09:58     1:1 Драйсдейл (Кейтс, Силер) – 23:48     1:2 Мичков – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Фиала (Даути, Копитар) – 03:43 (pp)     1:1 Парэйко (Кайру, Холлоуэй) – 09:37     2:1 Бучневич (Томас, Нейборс) – 18:07     3:1 Болдюк (Жозеф) – 29:27     4:1 Холлоуэй (Шенн, Сутер) – 41:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Хьюз, Татар) – 09:34     1:1 Сергачёв (О'Брайен, Стенлунд) – 30:03     1:2 Майер (Мерсер, Ковачевич) – 40:14     1:3 Лазар (Хьюз, Бастиан) – 52:44    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
5 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Бураковски (Райт) – 05:47     1:1 Зутер – 11:35     1:2 Хитил (Майерс, Петтерссон) – 16:27     2:2 Бьёркстранд (Монтур, Райт) – 24:11     2:3 Джошуа (О'Коннор) – 28:05 (sh)     3:3 Бенирс (Данн) – 32:08     4:3 Толванен (Эванс, Стивенсон) – 33:08     5:3 Монтур (Макканн, Эберле) – 45:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
2 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кайзер (Терявяйнен, Михеев) – 27:48     1:1 Карлссон (Ватрано) – 28:33     1:2 Марун (Райхель, Мартинес) – 30:24 (pp)     1:3 Терявяйнен (Донато, Броди) – 33:16     2:3 ЛаКомбе (Строум, Ватрано) – 34:41     2:4 Райхель (Смит, Мартинес) – 44:53     2:5 Донато (Бертуцци, Власик) – 47:40 (pp)     2:6 Донато (Терявяйнен) – 50:56    
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