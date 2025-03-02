Передача Михеева помогла «Чикаго» обыграть «Анахайм» в гостевом матче

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу одержали гости со счётом 6:3.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев. Дубль на счету форварда «Блэкхоукс» Райана Донато. Две результативные передачи на свой счёт записал форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано. Дублем отметился форвард «уток» Лео Карлссон.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке обыграл в принципиальном матче «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:3.

Дублем отметился нападающий «Сиэтла» Ээли Толванен.