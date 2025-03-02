Передача Михеева помогла «Чикаго» обыграть «Анахайм» в гостевом матче
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу одержали гости со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 6
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кайзер (Терявяйнен, Михеев) – 27:48 1:1 Карлссон (Ватрано) – 28:33 1:2 Марун (Райхель, Мартинес) – 30:24 (pp) 1:3 Терявяйнен (Донато, Броди) – 33:16 2:3 ЛаКомбе (Строум, Ватрано) – 34:41 2:4 Райхель (Смит, Мартинес) – 44:53 2:5 Донато (Бертуцци, Власик) – 47:40 (pp) 2:6 Донато (Терявяйнен) – 50:56 3:6 Карлссон (Дюмулен) – 57:16
Результативной передачей отметился российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев. Дубль на счету форварда «Блэкхоукс» Райана Донато. Две результативные передачи на свой счёт записал форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано. Дублем отметился форвард «уток» Лео Карлссон.
В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке обыграл в принципиальном матче «Ванкувер Кэнакс» со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Бураковски (Райт) – 05:47 1:1 Зутер – 11:35 1:2 Хитил (Майерс, Петтерссон) – 16:27 2:2 Бьёркстранд (Монтур, Райт) – 24:11 2:3 Джошуа (О'Коннор) – 28:05 (sh) 3:3 Бенирс (Данн) – 32:08 4:3 Толванен (Эванс, Стивенсон) – 33:08 5:3 Монтур (Макканн, Эберле) – 45:38 6:3 Толванен (Данн) – 58:29
Дублем отметился нападающий «Сиэтла» Ээли Толванен.
Комментарии
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