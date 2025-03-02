Штюцле повторил рекорд Гончара за «Оттаву» по длительности серии из передач
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). Для немецкого форварда этот матч стал 10-м подряд с результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пинто (Грейг) – 11:05 (sh) 1:1 Тоффоли (Смит, Селебрини) – 25:17 (pp) 1:2 Лильегрен (Веннберг, Костин) – 29:47 (pp) 2:2 Ткачук (Штюцле, Сандерсон) – 41:26 (pp) 3:2 Штюцле (Грейг) – 43:00 4:2 Перрон (Шабо, Батерсон) – 48:31 4:3 Смит (Эклунд, Селебрини) – 58:33 (pp) 5:3 Амадио (Зуб) – 59:00
Таким образом, Штюцле повторил клубный рекорд «Оттавы», принадлежавший российскому защитнику Сергею Гончару и канадскому нападающему Марку Стоуну, по длительности серии с результативными передачами.
Ранее Штюцле повторил результат российского нападающего Алексея Яшина по очкам за «Оттаву» в первом 41 матче сезона в возрасте 22 лет и младше.
Всего в текущем сезоне на счету 23-летнего Штюцле 61 (19+42) очко в 59 матчах.
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