Штюцле повторил рекорд Гончара за «Оттаву» по длительности серии из передач

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:3). Для немецкого форварда этот матч стал 10-м подряд с результативной передачей.

Таким образом, Штюцле повторил клубный рекорд «Оттавы», принадлежавший российскому защитнику Сергею Гончару и канадскому нападающему Марку Стоуну, по длительности серии с результативными передачами.

Ранее Штюцле повторил результат российского нападающего Алексея Яшина по очкам за «Оттаву» в первом 41 матче сезона в возрасте 22 лет и младше.

Всего в текущем сезоне на счету 23-летнего Штюцле 61 (19+42) очко в 59 матчах.