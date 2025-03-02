Победный буллит Матвея Мичкова в матче с «Виннипегом». Видео
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В Виннипеге (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б). Победный буллит на свой счёт записал российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шайфли (Виларди, Коннор) – 09:58 1:1 Драйсдейл (Кейтс, Силер) – 23:48 1:2 Мичков – 65:00
Россиянин показал, что будет бросать в левый угол, а затем молниеносным движением переложил шайбу на неудобную сторону клюшки и поднял её над щитком голкипера Коннора Хеллебайка, поразив ворота.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, 20-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка. Мичков был признан лучшим новичком февраля в НХЛ.
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