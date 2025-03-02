Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Победный буллит Матвея Мичкова в матче с «Виннипегом». Видео

Победный буллит Матвея Мичкова в матче с «Виннипегом». Видео
Комментарии

В Виннипеге (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б). Победный буллит на свой счёт записал российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шайфли (Виларди, Коннор) – 09:58     1:1 Драйсдейл (Кейтс, Силер) – 23:48     1:2 Мичков – 65:00    

Россиянин показал, что будет бросать в левый угол, а затем молниеносным движением переложил шайбу на неудобную сторону клюшки и поднял её над щитком голкипера Коннора Хеллебайка, поразив ворота.

ВИДЕО

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, 20-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка. Мичков был признан лучшим новичком февраля в НХЛ.

Материалы по теме
Матвей Мичков поделился эмоциями от признания НХЛ новичком месяца в феврале
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android