Победный буллит Матвея Мичкова в матче с «Виннипегом». Видео

В Виннипеге (Канада) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» (1:2 Б). Победный буллит на свой счёт записал российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.

Россиянин показал, что будет бросать в левый угол, а затем молниеносным движением переложил шайбу на неудобную сторону клюшки и поднял её над щитком голкипера Коннора Хеллебайка, поразив ворота.

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Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, который является для него дебютным, 20-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых набрал 44 (19+25) очка. Мичков был признан лучшим новичком февраля в НХЛ.