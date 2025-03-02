Матч «Коламбус» — «Детройт» на открытом воздухе стал вторым по посещаемости в истории НХЛ
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В ночь с 1 на 2 марта на льду футбольного стадиона «Огайо Стэдиум» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Матейчук (Дженнер, ван Римсдайк) – 25:31 1:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 33:06 (pp) 2:1 Воронков (Джонсон, Веренски) – 37:23 (pp) 3:1 Оливье (Дэнфорт) – 37:55 3:2 Кейн (Эдвинссон, Юханссон) – 43:34 3:3 Дебринкэт (Густафссон, Кейн) – 56:36 4:3 Дэнфорт (Астон-Риз, Проворов) – 57:43 5:3 Фантилли (Веренски, Дженнер) – 58:52
Игру посетил 94 571 зритель. Этот матч, проходивший в рамках NHL Stadium Series, стал вторым в списке самых посещаемых игр в истории НХЛ.
Первое место удерживает игра «Зимней классики» — 2014 между «Детройтом» и «Торонто» (2:3 Б) на стадионе университета Мичигана. Тогда игру посетили 104 173 зрителя (уточнённое число, заявленное организаторами, – 105 491).
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