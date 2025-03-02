Матч «Коламбус» — «Детройт» на открытом воздухе стал вторым по посещаемости в истории НХЛ

В ночь с 1 на 2 марта на льду футбольного стадиона «Огайо Стэдиум» в Коламбусе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

Игру посетил 94 571 зритель. Этот матч, проходивший в рамках NHL Stadium Series, стал вторым в списке самых посещаемых игр в истории НХЛ.

Первое место удерживает игра «Зимней классики» — 2014 между «Детройтом» и «Торонто» (2:3 Б) на стадионе университета Мичигана. Тогда игру посетили 104 173 зрителя (уточнённое число, заявленное организаторами, – 105 491).