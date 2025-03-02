Расписание матчей КХЛ на 2 марта 2025 года
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Сегодня, 2 марта, пройдут три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5) 0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5) 1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
1-й период
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров) – 01:13 (5x5)
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 79 очков после 60 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 84 очка в 61 встрече. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 60 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 79 очками в 60 встречах.
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