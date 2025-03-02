Торторелла высоко оценил игру Ивана Федотова в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла оценил игру вратаря Ивана Федотова в матче с «Виннипег Джетс» (2:1 Б). Россиянин пропустил одну шайбу, отразил 29 бросков и был признан лучшим игроком встречи.

«Федс был великолепен. Он играл против одного из лучших вратарей НХЛ (Коннор Хеллебайк. — Прим. «Чемпионата»). Я испытываю его в различных ситуациях. Сегодня ребята отлично играли перед ним», – цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 28-летний Федотов провёл 18 матчей, в которых одержал лишь пять побед с процентом отражённых бросков 88,3%. Россиянин играет первый полноценный сезон в НХЛ, дебютировав в лиге в концовке прошлой регулярки.