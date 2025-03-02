Торторелла высоко оценил игру Ивана Федотова в матче с «Виннипегом»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла оценил игру вратаря Ивана Федотова в матче с «Виннипег Джетс» (2:1 Б). Россиянин пропустил одну шайбу, отразил 29 бросков и был признан лучшим игроком встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шайфли (Виларди, Коннор) – 09:58 1:1 Драйсдейл (Кейтс, Силер) – 23:48 1:2 Мичков – 65:00
«Федс был великолепен. Он играл против одного из лучших вратарей НХЛ (Коннор Хеллебайк. — Прим. «Чемпионата»). Я испытываю его в различных ситуациях. Сегодня ребята отлично играли перед ним», – цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 28-летний Федотов провёл 18 матчей, в которых одержал лишь пять побед с процентом отражённых бросков 88,3%. Россиянин играет первый полноценный сезон в НХЛ, дебютировав в лиге в концовке прошлой регулярки.
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