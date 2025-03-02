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Купер объяснил, как Овечкину удалось забить гол, несмотря на жёсткую опеку игроков «Тампы»

Купер объяснил, как Овечкину удалось забить гол, несмотря на жёсткую опеку игроков «Тампы»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу, несмотря на то что соперник весь матч пытался помешать этому. «Тампа-Бэй» в очном противостоянии с «Вашингтоном» одержала победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чаффи (Пойнт, Кучеров) – 17:11 (pp)     0:2 Гонсалвес (Пол) – 46:08     1:2 Овечкин (Рой) – 56:01     1:3 Хагель – 59:01    

«Вот поэтому он и забил 800 с лишним голов в НХЛ. Он знает, что делать в таких ситуациях и как находить момент для гола», – цитирует Купера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

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