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Капитан минского «Динамо» рассказал, что помогает Протасу играть вместе с Овечкиным

Капитан минского «Динамо» рассказал, что помогает Протасу играть вместе с Овечкиным
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Капитан минского «Динамо» Андрей Стась заявил, что трудолюбие помогло форварду Алексею Протасу закрепиться в основном составе «Вашингтон Кэпиталз» и стать одним из лидеров команды. Также Стась заявил, что будет приятно, если Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Он один из лидеров «Вашингтона». Очень за него рад, знаю его как порядочного, доброго, очень трудолюбивого парня. За счёт трудолюбия он достиг того, чего достиг. Думаю, он ни в коем случае не будет останавливаться и продолжит прогрессировать.

Весь хоккейный мир желает Овечкину скорее побить этот рекорд, это будет выдающееся событие. Тем более вдвойне приятно, что это наш, русский человек», – цитирует Стася ТАСС.

В текущем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин провёл 44 матча, забросил 31 шайбу и оформил 17 результативных передач. Россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 10 шайб.

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