Пётр Хохряков набрал первое очко в 30-м матче сезона за «Салават Юлаев»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 6:1 в пользу уфимцев.

Пятый гол в ворота хозяев забил нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков. 35-летний форвард поборолся перед воротами и добил шайбу в сетку, получив болезненный удар в спину. Для опытнейшего нападающего этот гол стал первым очком в своём 30-м матче в текущем сезоне КХЛ.

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