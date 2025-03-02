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Пётр Хохряков набрал первое очко в 30-м матче сезона за «Салават Юлаев»

Пётр Хохряков набрал первое очко в 30-м матче сезона за «Салават Юлаев»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 6:1 в пользу уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3-й период
2 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5)     0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5)     1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5)     1:3 Уилсон (Ливо) – 21:04 (5x5)     1:4 Ливо (Тодд) – 30:16 (5x4)     1:5 Хохряков (Алалыкин, Сучков) – 38:03 (5x5)     1:6 Ремпал (Хмелевски) – 39:04 (5x5)     2:6 Родевальд (Муранов) – 42:50 (5x5)    

Пятый гол в ворота хозяев забил нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков. 35-летний форвард поборолся перед воротами и добил шайбу в сетку, получив болезненный удар в спину. Для опытнейшего нападающего этот гол стал первым очком в своём 30-м матче в текущем сезоне КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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