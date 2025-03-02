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Бурмистров: думаю, что семья Малкина и его дети привыкли к жизни в США

Бурмистров: думаю, что семья Малкина и его дети привыкли к жизни в США
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Нападающий московского «Динамо» Александр Бурмистров высказался о нежелании форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина завершить свою спортивную карьеру в КХЛ. Ранее Малкин заявил, что больше не планирует выступать в России и завершит свою карьеру матчами за «Питтсбург».

«В вопросе возвращения в КХЛ из НХЛ у каждого своё мнение. Думаю, что у Малкина семья и дети привыкли к жизни в США. Может быть, неправильно написали и передали его слова, что наша общественность достаточно остро отреагировала на такое заявление Малкина. Но мне бы лично хотелось, чтобы такие звёзды, как Малкин и Овечкин, приезжали доигрывать в Россию. Это большие люди в хоккее, настоящие звёзды и мастера. Нужно, чтобы молодое поколение тоже на них смотрело», — цитирует Бурмистрова Legalbet.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», который он покинул в 2006 году. В 2022-м форвард подписал четырёхлетний контракт с «Питтсбургом», по которому за сезон получает $ 6,1 млн.

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