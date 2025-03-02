Гол Ливо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в результативном матче

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 6:3.
Голом и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Ещё по голу в составе уфимской команды на свой счёт записали Данил Алалыкин, Артём Набиев, Скотт Уилсон, Пётр Хохряков и Шелдон Ремпал. Отметим, что после второго периода счёт в матче был разгромным — 6:1. «Адмиралу» удалось забросить две безответные шайбы в третьем периоде. За владивостокскую команду голы забили Аркадий Шестаков, Джек Родевальд и Даниил Гутик.
Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл оба матча во Владивостоке.
- 2 марта 2025
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