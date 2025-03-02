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Адмирал — Салават Юлаев, результат матча 2 марта, счет 3:6, КХЛ 2024-2025

Гол Ливо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в результативном матче
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5)     0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5)     1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5)     1:3 Уилсон (Ливо) – 21:04 (5x5)     1:4 Ливо (Тодд) – 30:16 (5x4)     1:5 Хохряков (Алалыкин, Сучков) – 38:03 (5x5)     1:6 Ремпал (Хмелевски) – 39:04 (5x5)     2:6 Родевальд (Муранов) – 42:50 (5x5)     3:6 Гутик (Шэн, Старков) – 56:38 (5x5)    

Голом и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Ещё по голу в составе уфимской команды на свой счёт записали Данил Алалыкин, Артём Набиев, Скотт Уилсон, Пётр Хохряков и Шелдон Ремпал. Отметим, что после второго периода счёт в матче был разгромным — 6:1. «Адмиралу» удалось забросить две безответные шайбы в третьем периоде. За владивостокскую команду голы забили Аркадий Шестаков, Джек Родевальд и Даниил Гутик.

Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл оба матча во Владивостоке.

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