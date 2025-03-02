«Металлург» обыграл «Ак Барс» в суперигре и стал победителем 10-го тура «КХЛ 3х3»

Сегодня, 2 марта, завершился 10-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В суперигре встретились «Металлург» и «Ак Барс». Магнитогорский клуб одержал победу со счётом 3:2 и стал победителем 10-го тура «КХЛ 3х3».

Фото: Кадр трансляции КХЛ

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 11-й тур начнётся 6 марта.