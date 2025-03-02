«Металлург» обыграл «Ак Барс» в суперигре и стал победителем 10-го тура «КХЛ 3х3»
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Сегодня, 2 марта, завершился 10-й тур турнира КХЛ в формате 3х3. В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Марченков – 03:48 (3x3) 0:2 Марченков (Шмелёв) – 06:38 (3x3) 0:3 Варфоломеев – 10:07 (3x3) 0:4 Гончар (Шмелёв) – 11:42 (3x3) 0:5 Олейников (Харькин) – 15:52 (3x3) 0:6 Олейников – 16:08 (3x3) 0:7 Варфоломеев (Чурляев) – 17:27 (3x3) 1:7 Хмелевски (Крикунов) – 17:27 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Муравьёв – 00:23 1:1 Мишкин – 04:37 1:2 Дрожжин (Горохов) – 07:10 (3x3) 2:2 Гриценко (Кривченков) – 09:38 (3x3) 2:3 Меховов (Шляхтов) – 18:02 (3x3) 2:4 Дрожжин – 19:30 (3x3)
В суперигре встретились «Металлург» и «Ак Барс». Магнитогорский клуб одержал победу со счётом 3:2 и стал победителем 10-го тура «КХЛ 3х3».
Чемпионат КХЛ 3х3 . Суперигра
02 марта 2025, воскресенье. 11:40 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Меховов – 00:08 (3x3) 1:1 Шмелёв – 02:19 2:1 Олейников (Марченков) – 06:41 (3x3) 3:1 Полукаров (Кузьменко) – 10:53 (3x3) 3:2 Меховов (Ахметзянов) – 11:20 (3x3)
Фото: Кадр трансляции КХЛ
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут. 11-й тур начнётся 6 марта.
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