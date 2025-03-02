Даниил Гутик повторил клубный рекорд «Адмирала» по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 6:3. Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик отметился голом и повторил клубный рекорд по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

В текущем сезоне Гутик набрал 44 очка — забросил 21 шайбу и отдал 23 результативные передачи в 60 матчах. 23-летний форвард повторил рекорд «Адмирала» по результативности за одну регулярку. Ранее по 44 очка за регулярный сезон набирали Никлас Бергфорс (сезон-2014/2015) и Роберт Саболич (2016/2017).