Даниил Гутик повторил клубный рекорд «Адмирала» по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 6:3. Нападающий «Адмирала» Даниил Гутик отметился голом и повторил клубный рекорд по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5) 0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5) 1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5) 1:3 Уилсон (Ливо) – 21:04 (5x5) 1:4 Ливо (Тодд) – 30:16 (5x4) 1:5 Хохряков (Алалыкин, Сучков) – 38:03 (5x5) 1:6 Ремпал (Хмелевски) – 39:04 (5x5) 2:6 Родевальд (Муранов) – 42:50 (5x5) 3:6 Гутик (Шэн, Старков) – 56:38 (5x5)
В текущем сезоне Гутик набрал 44 очка — забросил 21 шайбу и отдал 23 результативные передачи в 60 матчах. 23-летний форвард повторил рекорд «Адмирала» по результативности за одну регулярку. Ранее по 44 очка за регулярный сезон набирали Никлас Бергфорс (сезон-2014/2015) и Роберт Саболич (2016/2017).
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