«Амур» отыграл две шайбы и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров) – 01:13 (5x5) 1:1 Грачёв (Бродхёрст, Мищенко) – 28:26 (5x4) 1:2 Леонтьев (Митякин, Шафигуллин) – 31:01 (5x5) 1:3 Барбер (Ди) – 35:36 (5x5) 2:3 Талалуев (Грачёв, Барулин) – 44:30 (5x4) 3:3 Гиздатуллин (Ли, Бродхёрст) – 50:29 (5x5) 4:3 Барулин – 65:00
На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода на шайбу форварда «Амура» Евгения Грачёва гости ответили двумя точными бросками Владислава Леонтьева и Райли Барбера. Хабаровскому клубу удалось отыграться со счёта 1:3 благодаря двум голам в третьем периоде — отличились Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. По буллитам победу одержали хозяева.
Комментарии
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