«Амур» отыграл две шайбы и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода на шайбу форварда «Амура» Евгения Грачёва гости ответили двумя точными бросками Владислава Леонтьева и Райли Барбера. Хабаровскому клубу удалось отыграться со счёта 1:3 благодаря двум голам в третьем периоде — отличились Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. По буллитам победу одержали хозяева.