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Роман Ротенберг поздравил комментатора Геннадия Орлова с 80-летием

Роман Ротенберг поздравил комментатора Геннадия Орлова с 80-летием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил комментатора Геннадия Орлова с 80-летием и пожелал ему крепкого здоровья и счастья.

«Поздравляю с юбилеем Геннадия Орлова! Один из самых узнаваемых спортивных комментаторов страны, голос петербургского спорта!

Комментаторская карьера Геннадия Сергеевича на телевидении началась именно на матче хоккейного СКА. В январе 1974 года в переполненном «Юбилейном» ленинградцы дали бой легендарному ЦСКА Анатолия Владимировича Тарасова: с Третьяком в воротах и тройкой Михайлов – Петров – Харламов в нападении.

Дорогой Геннадий Сергеевич, желаю вам ещё долгое время делиться мудростью и неиссякаемой энергией с любителями спорта, продолжать радовать нас своими историями в эфирах. Пусть работа остаётся любимой, а в жизни остаётся время и для семьи. Крепкого вам здоровья и огромного счастья. С юбилеем!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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