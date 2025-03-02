Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о победе над «Адмиралом»: с первой до последней минуты работали сконцентрированно

Козлов — о победе над «Адмиралом»: с первой до последней минуты работали сконцентрированно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (6:3) и отметил хорошую игру команды во втором периоде, который уфимцы выиграли со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5)     0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5)     1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5)     1:3 Уилсон (Ливо) – 21:04 (5x5)     1:4 Ливо (Тодд) – 30:16 (5x4)     1:5 Хохряков (Алалыкин, Сучков) – 38:03 (5x5)     1:6 Ремпал (Хмелевски) – 39:04 (5x5)     2:6 Родевальд (Муранов) – 42:50 (5x5)     3:6 Гутик (Шэн, Старков) – 56:38 (5x5)    

– Хорошее начало, забили два гола сразу. Ребята молодцы, с первой до последней минуты работали сконцентрированно. Понравилась именно рабочая этика в нашем коллективе. Мы знали, что «Адмирал» – неуступчивая команда, что будет показывать лучший хоккей в третьем периоде. Да, упустили пару раз соперника, бывают ошибки, будем разбирать и готовиться дальше.

– Во втором периоде «Салават» впервые в сезоне забросил четыре шайбы во втором периоде. Существенно ли это для вас?
– Да, у нас по ходу сезона возникали сложности во втором периоде. Хорошо, что и большинство смогли реализовать, и удачно моменты создавали и забивали. Повторюсь, важно было, как ребята подготовились к дневному матчу по нашему времени, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Кузьмин и Попков стали шестыми на этапе Гран-при в синхронных прыжках в воду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android