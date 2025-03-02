Козлов — о победе над «Адмиралом»: с первой до последней минуты работали сконцентрированно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (6:3) и отметил хорошую игру команды во втором периоде, который уфимцы выиграли со счётом 4:0.

– Хорошее начало, забили два гола сразу. Ребята молодцы, с первой до последней минуты работали сконцентрированно. Понравилась именно рабочая этика в нашем коллективе. Мы знали, что «Адмирал» – неуступчивая команда, что будет показывать лучший хоккей в третьем периоде. Да, упустили пару раз соперника, бывают ошибки, будем разбирать и готовиться дальше.

– Во втором периоде «Салават» впервые в сезоне забросил четыре шайбы во втором периоде. Существенно ли это для вас?

– Да, у нас по ходу сезона возникали сложности во втором периоде. Хорошо, что и большинство смогли реализовать, и удачно моменты создавали и забивали. Повторюсь, важно было, как ребята подготовились к дневному матчу по нашему времени, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.