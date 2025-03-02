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«С самого начала у нас всё не заладилось». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Салавата»

«С самого начала у нас всё не заладилось». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Салавата»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:6) и заявил, что игра у команды не задалась с первых минут встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 6
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Алалыкин (Сучков) – 04:40 (5x5)     0:2 Набиев (Ефремов, Зоркин) – 05:15 (5x5)     1:2 Шестаков (Шулак, Шепелев) – 12:53 (5x5)     1:3 Уилсон (Ливо) – 21:04 (5x5)     1:4 Ливо (Тодд) – 30:16 (5x4)     1:5 Хохряков (Алалыкин, Сучков) – 38:03 (5x5)     1:6 Ремпал (Хмелевски) – 39:04 (5x5)     2:6 Родевальд (Муранов) – 42:50 (5x5)     3:6 Гутик (Шэн, Старков) – 56:38 (5x5)    

«С самого начала у нас всё не заладилось. После двух быстро пропущенных шайб мы стали раскрываться, делать неправильные вещи, свалились на эмоции, пошли удаления. С такими соперниками нельзя так играть. Третий период нам в зачёт. Молодцы, прислушались после второго периода, выиграли его. Надеюсь, этот третий период перенесётся на следующий матч. К игре Коновалова у меня нет претензий. Я просто его заменил, потому что мы хотели немножко встряхнуть команду. Бывает такое, ну не заладилось в начале игры. Хотелось карты поменять», – цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

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