«С самого начала у нас всё не заладилось». Тамбиев — о поражении «Адмирала» от «Салавата»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:6) и заявил, что игра у команды не задалась с первых минут встречи.

«С самого начала у нас всё не заладилось. После двух быстро пропущенных шайб мы стали раскрываться, делать неправильные вещи, свалились на эмоции, пошли удаления. С такими соперниками нельзя так играть. Третий период нам в зачёт. Молодцы, прислушались после второго периода, выиграли его. Надеюсь, этот третий период перенесётся на следующий матч. К игре Коновалова у меня нет претензий. Я просто его заменил, потому что мы хотели немножко встряхнуть команду. Бывает такое, ну не заладилось в начале игры. Хотелось карты поменять», – цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.