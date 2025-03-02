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Главный тренер Сергей Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам

Главный тренер Сергей Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам
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Главный тренер Сергей Зубов временно покинул «Сочи» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба сочинцев. Исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» на время отсутствия Зубова станет Александр Титов.

«Сергея Зубова не будет на скамейке «Сочи» в ближайших матчах. К большому сожалению, в нашей жизни случаются обстоятельства, когда человек должен быть рядом со своей семьёй. Наш главный тренер сейчас оказался именно в такой ситуации. Да, у команды начинается пятиматчевая домашняя серия, но благополучие близких – важнее. Мы в клубе это прекрасно понимаем», – говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

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