Лидер «Сибири» Тейлор Бек получил большой штраф за удар клюшкой в пах Никиты Дыняка

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте матча большой пятиминутный штраф получил лидер «Сибири» Тейлор Бек. Канадский форвард со вбрасывания в центральном круге нанёс удар в пах нападающему «Ак Барса» Никите Дыняку. После видеопросмотра судьи матча выписали Беку большой штраф. Хоккеисты «Ак Барса» реализовали численное преимущество и вышли вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.