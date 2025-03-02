Лидер «Сибири» Тейлор Бек получил большой штраф за удар клюшкой в пах Никиты Дыняка
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
1 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4) 1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4) 1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4)
На 16-й минуте матча большой пятиминутный штраф получил лидер «Сибири» Тейлор Бек. Канадский форвард со вбрасывания в центральном круге нанёс удар в пах нападающему «Ак Барса» Никите Дыняку. После видеопросмотра судьи матча выписали Беку большой штраф. Хоккеисты «Ак Барса» реализовали численное преимущество и вышли вперёд в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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