«Если бы я сам бросил, эмоции были бы другими». Сорокин — о голе после ошибки Стэмкоса

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своём голе во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота своей команды, гол записали на вратаря «Айлендерс».
«Если бы я сам бросил по воротам, эмоции были бы другими. А тут просто удача, до этого был хороший сейв. Помню, что коснулся шайбы, но не был уверен, что оказался последним из наших игроков», – цитирует Сорокина пресс-служба клуба.
Сорокин стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, отметившимся заброшенной шайбой. Первым российским вратарём, забивавшим гол в матче НХЛ, является Евгений Набоков, который 10 марта 2002 года поразил ворота «Ванкувер Кэнакс», выступая за «Сан-Хосе Шаркс».
- 2 марта 2025
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