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«Если бы я сам бросил, эмоции были бы другими». Сорокин — о голе после ошибки Стэмкоса

«Если бы я сам бросил, эмоции были бы другими». Сорокин — о голе после ошибки Стэмкоса
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своём голе во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Форвард «Предаторз» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота своей команды, гол записали на вратаря «Айлендерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37     2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp)     3:0 Хорват (Ли) – 19:31     3:1 Сиссонс – 21:03     4:1 Нельсон (Хольмстрём) – 22:38 (sh)     4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58     5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21     6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21     6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51     6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56     7:4 Сорокин – 59:48    

«Если бы я сам бросил по воротам, эмоции были бы другими. А тут просто удача, до этого был хороший сейв. Помню, что коснулся шайбы, но не был уверен, что оказался последним из наших игроков», – цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

Сорокин стал вторым российским голкипером в истории НХЛ, отметившимся заброшенной шайбой. Первым российским вратарём, забивавшим гол в матче НХЛ, является Евгений Набоков, который 10 марта 2002 года поразил ворота «Ванкувер Кэнакс», выступая за «Сан-Хосе Шаркс».

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