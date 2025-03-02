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Шевченко рассказал, как жалобы фанатов вынудили его отказаться от гражданства Казахстана

Шевченко рассказал, как жалобы фанатов вынудили его отказаться от гражданства Казахстана
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Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко заявил, что вынужден был отказаться от казахстанского гражданства из-за недовольства местных болельщиков. В период с 2018 по 2022 год форвард имел казахстанское гражданство и выступал за сборную Казахстана.

— В какой момент вы приняли решение отказаться от казахстанского гражданства и прекратить выступления за сборную? Что повлияло на этот выбор?
— По поводу гражданства я не принимал решения отказываться. Это была инициатива, скажем так, группы болельщиков, которые были недовольны тем, что за сборную Казахстана играют люди с российскими паспортами. Эта группа болельщиков написала письмо, и я был не единственным, кто играл с российским гражданством, — нас было человек шесть-семь. В итоге эта инициатива дошла до президента или других высокопоставленных лиц, и на высшем уровне было принято решение аннулировать наше гражданство. Не только моё, у нас было много ребят: Алексей Маклюков, Егор Петухов, Павел Акользин и другие. Нас просто лишили казахстанского гражданства, точнее, не лишили, а аннулировали его. И с того момента мы потеряли возможность выступать за сборную Казахстана, хотя всегда с радостью играли на чемпионатах мира за неё. Конечно, я немного расстроился из-за этого, но что поделать — идём дальше, ничего страшного, — цитирует Шевченко агентство Winners.

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