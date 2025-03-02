Артём Галимов оформил хет-трик голами в равных составах, большинстве и меньшинстве

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Идёт третий период, счёт 5:3 в пользу гостей.

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов к середине третьего периода оформил хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве.

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Галимов является лучшим снайпером «Ак Барса» с 33 голами в неполном 61 матче. Это второй хет-трик форварда в текущем сезоне. Первый был в матче со СКА (8:3).