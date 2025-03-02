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Артём Галимов оформил хет-трик голами в равных составах, большинстве и меньшинстве

Артём Галимов оформил хет-трик голами в равных составах, большинстве и меньшинстве
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Идёт третий период, счёт 5:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4)     1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4)     1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4)     1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5)     2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5)     2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5)     3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4)     3:5 Галимов – 47:57 (4x5)     3:6 Барабанов – 59:49 (en)    

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов к середине третьего периода оформил хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Галимов является лучшим снайпером «Ак Барса» с 33 голами в неполном 61 матче. Это второй хет-трик форварда в текущем сезоне. Первый был в матче со СКА (8:3).

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