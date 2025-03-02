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Трактор — Барыс, результат матча 2 марта, счет 8:0, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Кадейкина и пять очков Шабанова помогли «Трактору» разгромить «Барыс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Хозяева одержали крупную победу с сухим счётом 8:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5)     3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5)     5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5)     6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5)     7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5)     8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде челябинцы забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче. Кроме заброшенной шайбы, в его активе четыре результативные передачи.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очка в 62 матчах. «Барыс» замыкает турнирную таблицу Востока с 76 очками в 61 игре.

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