Хет-трик Кадейкина и пять очков Шабанова помогли «Трактору» разгромить «Барыс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Хозяева одержали крупную победу с сухим счётом 8:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В первом периоде челябинцы забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче. Кроме заброшенной шайбы, в его активе четыре результативные передачи.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очка в 62 матчах. «Барыс» замыкает турнирную таблицу Востока с 76 очками в 61 игре.
- 2 марта 2025
-
16:27
-
16:14
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:17
-
14:51
-
14:26
-
14:20
-
14:12
-
13:50
-
13:20
-
13:07
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
10:50
-
10:25
-
10:05
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:42
-
08:15
-
07:49
-
07:43
-
07:38
-
07:23
-
07:09
-
07:08
-
07:06