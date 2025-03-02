Хет-трик Кадейкина и пять очков Шабанова помогли «Трактору» разгромить «Барыс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Хозяева одержали крупную победу с сухим счётом 8:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде челябинцы забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче. Кроме заброшенной шайбы, в его активе четыре результативные передачи.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очка в 62 матчах. «Барыс» замыкает турнирную таблицу Востока с 76 очками в 61 игре.