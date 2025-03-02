Хет-трик Артёма Галимова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Главным героем матча стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве. Ещё по голу в составе казанской команды забили Егор Коршков, Эрик О'Делл и Александр Барабанов. Дублем в составе «Сибири» отметился канадский нападающий Энди Андреофф. Ещё одну шайбу за новосибирцев забросил Владимир Бутузов.
Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь». Ранее два матча завершились победой новосибирской команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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