Хет-трик Артёма Галимова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Главным героем матча стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве. Ещё по голу в составе казанской команды забили Егор Коршков, Эрик О'Делл и Александр Барабанов. Дублем в составе «Сибири» отметился канадский нападающий Энди Андреофф. Ещё одну шайбу за новосибирцев забросил Владимир Бутузов.

Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь». Ранее два матча завершились победой новосибирской команды.

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