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Сибирь — Ак Барс, результат матча 2 марта, счет 3:6, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Артёма Галимова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Сибирью»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4)     1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4)     1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4)     1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5)     2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5)     2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5)     3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4)     3:5 Галимов – 47:57 (4x5)     3:6 Барабанов – 59:49 (en)    

Главным героем матча стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве. Ещё по голу в составе казанской команды забили Егор Коршков, Эрик О'Делл и Александр Барабанов. Дублем в составе «Сибири» отметился канадский нападающий Энди Андреофф. Ещё одну шайбу за новосибирцев забросил Владимир Бутузов.

Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь». Ранее два матча завершились победой новосибирской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Артём Галимов оформил хет-трик голами в равных составах, большинстве и меньшинстве
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