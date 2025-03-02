Александр Кадейкин набрал 40-е очко в сезоне, это личный рекорд форварда в КХЛ

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Барысом». Идёт третий период — счёт 7:0 в пользу челябинцев.

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин отметился дублем и результативной передачей. 31-летний форвард добрался до отметки в 40 набранных очков в текущем сезоне. Этот результат является личным рекордом Кадейкина в КХЛ. Ранее лучшим результатом нападающего были 39 очков, набранные за «Салават Юлаев» в сезоне-2022/2023.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.