Александр Кадейкин набрал 40-е очко в сезоне, это личный рекорд форварда в КХЛ
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В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Барысом». Идёт третий период — счёт 7:0 в пользу челябинцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5) 3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5) 5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5) 6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5) 7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5) 8:0
Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин отметился дублем и результативной передачей. 31-летний форвард добрался до отметки в 40 набранных очков в текущем сезоне. Этот результат является личным рекордом Кадейкина в КХЛ. Ранее лучшим результатом нападающего были 39 очков, набранные за «Салават Юлаев» в сезоне-2022/2023.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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