Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Кадейкин набрал 40-е очко в сезоне, это личный рекорд форварда в КХЛ

Александр Кадейкин набрал 40-е очко в сезоне, это личный рекорд форварда в КХЛ
Комментарии

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Барысом». Идёт третий период — счёт 7:0 в пользу челябинцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5)     3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5)     5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5)     6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5)     7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5)     8:0    

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин отметился дублем и результативной передачей. 31-летний форвард добрался до отметки в 40 набранных очков в текущем сезоне. Этот результат является личным рекордом Кадейкина в КХЛ. Ранее лучшим результатом нападающего были 39 очков, набранные за «Салават Юлаев» в сезоне-2022/2023.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Эксклюзив
«Вообще не думал о переменах в дедлайн». Интервью с лидером «Трактора» Кадейкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android