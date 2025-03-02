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Максим Шабанов установил личный рекорд по количеству очков за матч в КХЛ

Максим Шабанов установил личный рекорд по количеству очков за матч в КХЛ
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов впервые в карьере набрал пять очков в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня, 2 марта, он забил гол и сделал четыре результативные передачи в победной встрече с астанинским «Барысом» (8:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5)     3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5)     5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5)     6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5)     7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5)     8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)    

24-летний Шабанов в сезоне-2024/2025 провёл за челябинский «Трактор» 59 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 54 (19+35) очка. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2024/2025, уступая лидеру Джошу Ливо из «Салавата Юлаева» 10 очков.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков в 62 матчах.

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