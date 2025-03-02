Максим Шабанов установил личный рекорд по количеству очков за матч в КХЛ

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов впервые в карьере набрал пять очков в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Сегодня, 2 марта, он забил гол и сделал четыре результативные передачи в победной встрече с астанинским «Барысом» (8:0).

24-летний Шабанов в сезоне-2024/2025 провёл за челябинский «Трактор» 59 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 54 (19+35) очка. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2024/2025, уступая лидеру Джошу Ливо из «Салавата Юлаева» 10 очков.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков в 62 матчах.