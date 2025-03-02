Вратарь «Барыса» потерял щиток во время матча с «Трактором»

В Челябинске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» с сухим счётом разгромил казахстанский «Барыс» (8:0). В одном из моментов встречи вратарь гостей Артём Шестаков потерял щиток, пытаясь отразить атаку форварда «Трактора» Чарльза Робинсона.

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Шестаков вышел на лёд в матче с «Трактором» после первого периода, заменив Андрея Шутова, пропустившего в стартовом отрезке четыре шайбы. За оставшееся время Шестакову забили столько же.

«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 61 игре. «Трактор» занимает первое место на Востоке, имея в активе 86 очков в 62 матчах.