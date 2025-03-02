Вратарь «Барыса» потерял щиток во время матча с «Трактором»
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В Челябинске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» с сухим счётом разгромил казахстанский «Барыс» (8:0). В одном из моментов встречи вратарь гостей Артём Шестаков потерял щиток, пытаясь отразить атаку форварда «Трактора» Чарльза Робинсона.
Шестаков вышел на лёд в матче с «Трактором» после первого периода, заменив Андрея Шутова, пропустившего в стартовом отрезке четыре шайбы. За оставшееся время Шестакову забили столько же.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5) 3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5) 5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5) 6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5) 7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5) 8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)
«Барыс» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 76 очков в 61 игре. «Трактор» занимает первое место на Востоке, имея в активе 86 очков в 62 матчах.
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