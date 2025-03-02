«По шажочку выбираемся из спада». Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

«Завершаем выездную серию непростой, но очень важной победой. По шажочку выбираемся из спада, в который попали недели три назад. Наладили дисциплину, игру в обороне, забросили больше двух шайб в основное время. В двух предыдущих играх тоже играли правильно, но там не хватило этого для победы. Сегодня хорошо сработало большинство, нужная победа, спасибо болельщикам, которых было и видно, и слышно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.