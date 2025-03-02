«По шажочку выбираемся из спада». Гатиятулин — о победе «Ак Барса» над «Сибирью»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал выездную победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4) 1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4) 1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4) 1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5) 2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5) 2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5) 3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4) 3:5 Галимов – 47:57 (4x5) 3:6 Барабанов – 59:49 (en)
«Завершаем выездную серию непростой, но очень важной победой. По шажочку выбираемся из спада, в который попали недели три назад. Наладили дисциплину, игру в обороне, забросили больше двух шайб в основное время. В двух предыдущих играх тоже играли правильно, но там не хватило этого для победы. Сегодня хорошо сработало большинство, нужная победа, спасибо болельщикам, которых было и видно, и слышно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Комментарии
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