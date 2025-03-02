Главный тренер «Ак Барса» оценил первый матч Митчелла Миллера с 23 декабря

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал появление на льду в выездном матче с «Сибирью» (6:3) американского защитника Митчелла Миллера, не игравшего в КХЛ с декабря прошлого года.

— Митчелл Миллер сыграл впервые за два месяца, оцените его состояние?

— Он готовился, ждали, когда доктора дадут разрешение. Здорово вошёл, по функционалу был готов, освежил большинство. Знаем его возможности – сегодня он их показал, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

23-летний Миллер в сезоне-2024/2025 КХЛ провёл за «Ак Барс» 34 игры и набрал 17 (2+15) очков.