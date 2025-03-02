Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил хет-трик Артёма Галимова в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о хет-трике нападающего казанцев Артёма Галимова в ворота «Сибири» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.
— Артём Галимов сегодня сделал хет-трик, забросив в большинстве, меньшинстве, а также в равных составах. Можно ли сказать о том, что он превращается в универсального игрока?
— Он добавляет по ходу сезона, но не надо забывать о том, что он только в этом сезоне получил такую роль, ответственность за командный результат. Это сказывается на игре его и команды, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
25-летний Галимов в сезоне-2024/2025 КХЛ провёл за «Ак Барс» 61 игру и набрал 56 (33+23) очков. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2024/2025.
- 2 марта 2025
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