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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил хет-трик Артёма Галимова в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил хет-трик Артёма Галимова в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о хет-трике нападающего казанцев Артёма Галимова в ворота «Сибири» (6:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4)     1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4)     1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4)     1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5)     2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5)     2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5)     3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4)     3:5 Галимов – 47:57 (4x5)     3:6 Барабанов – 59:49 (en)    

— Артём Галимов сегодня сделал хет-трик, забросив в большинстве, меньшинстве, а также в равных составах. Можно ли сказать о том, что он превращается в универсального игрока?
— Он добавляет по ходу сезона, но не надо забывать о том, что он только в этом сезоне получил такую роль, ответственность за командный результат. Это сказывается на игре его и команды, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

25-летний Галимов в сезоне-2024/2025 КХЛ провёл за «Ак Барс» 61 игру и набрал 56 (33+23) очков. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров КХЛ-2024/2025.

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