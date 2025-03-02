«По моментам 26-6 в нашу пользу». Главный тренер «Сибири» — о поражении от «Ак Барса»

Главный тренер новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

«Проиграли в микромоментах, на пятаке два гола пропустили. По моментам 26-6 в нашу пользу. Здорово играл вратарь, реализация моментов была не на нашей стороне. В таких моментах, как пропущенный гол в меньшинстве, игра вратаря, фортуна была не на нашей стороне», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко в 60 матчах.