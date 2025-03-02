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Форвард «Сибири» — после поражения от «Ак Барса»: пятиминутного удаления у Бека не было

Форвард «Сибири» — после поражения от «Ак Барса»: пятиминутного удаления у Бека не было
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Нападающий «Сибири» Павел Гоголев высказался о домашнем матче с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ, в котором новосибирский клуб уступил со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Бутузов (Бек, Мёрфи) – 10:23 (5x4)     1:1 Коршков (Пустозёров, Лямкин) – 14:49 (5x4)     1:2 Галимов (Яшкин, Барабанов) – 16:57 (5x4)     1:3 О'Делл (Марченко, Пустозёров) – 29:56 (5x5)     2:3 Андреофф (Бек, Аланов) – 37:36 (5x5)     2:4 Галимов (Семёнов) – 40:48 (5x5)     3:4 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 44:35 (5x4)     3:5 Галимов – 47:57 (4x5)     3:6 Барабанов – 59:49 (en)    

— Хромала сегодня дисциплина у команды, с чем это можно связать?
— Честно, не знаю. Какие-то удаления были плохими, какие-то, может быть, хорошими. Пяти минут у Бека, мне кажется, не было. После удалений порядок выхода звеньев нарушается, это тоже влияет.

— Можно ли сказать, что эти удаления зажгли обе команды? Ведь градус был близок к максимуму.
— Конечно, у них большинство, они забивают. Нас это заводило, нам надо было отыгрываться.

— Неплохое звено получилось у вас с Белоусовым и Пьяновым, как вам играть с ними?
— Идеально. Мы играем хорошо, надеюсь, в дальнейшем будет так же.

— Добавляет ли уверенности тот факт, что вас уже начали выпускать в решающие моменты матча, когда команда переходит на игру в три звена?
— Доверие тренера добавляет уверенности, но я готов с первой минуты матча всегда, — сказал Гоголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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