Форвард «Сибири» — после поражения от «Ак Барса»: пятиминутного удаления у Бека не было

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев высказался о домашнем матче с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ, в котором новосибирский клуб уступил со счётом 3:6.

— Хромала сегодня дисциплина у команды, с чем это можно связать?

— Честно, не знаю. Какие-то удаления были плохими, какие-то, может быть, хорошими. Пяти минут у Бека, мне кажется, не было. После удалений порядок выхода звеньев нарушается, это тоже влияет.

— Можно ли сказать, что эти удаления зажгли обе команды? Ведь градус был близок к максимуму.

— Конечно, у них большинство, они забивают. Нас это заводило, нам надо было отыгрываться.

— Неплохое звено получилось у вас с Белоусовым и Пьяновым, как вам играть с ними?

— Идеально. Мы играем хорошо, надеюсь, в дальнейшем будет так же.

— Добавляет ли уверенности тот факт, что вас уже начали выпускать в решающие моменты матча, когда команда переходит на игру в три звена?

— Доверие тренера добавляет уверенности, но я готов с первой минуты матча всегда, — сказал Гоголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.