Гоголев рассказал, смотрят ли в «Сибири» за результатами «Нефтехимика» и «Адмирала»

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев ответил на вопрос, следят ли новосибирцы за результатами матчей конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ.

— В команде уже начали посматривать на то, как играет «Нефтехимик»? Может быть, потеря очков на Дальнем Востоке нижнекамцами немного успокаивает?

— Да нет, не успокаивает. Конечно, следим не только за ними, но и за «Адмиралом». При этом мы понимаем, что нам именно нужно выигрывать. Пытаемся следить за собой, — сказал Гоголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко в 60 матчах. «Нефтехимик» провёл столько же игр и отстаёт от новосибирцев на пять очков. «Адмирал» опережает «Сибирь» на два очка.