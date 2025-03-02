Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гоголев рассказал, смотрят ли в «Сибири» за результатами «Нефтехимика» и «Адмирала»

Гоголев рассказал, смотрят ли в «Сибири» за результатами «Нефтехимика» и «Адмирала»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев ответил на вопрос, следят ли новосибирцы за результатами матчей конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ.

— В команде уже начали посматривать на то, как играет «Нефтехимик»? Может быть, потеря очков на Дальнем Востоке нижнекамцами немного успокаивает?
— Да нет, не успокаивает. Конечно, следим не только за ними, но и за «Адмиралом». При этом мы понимаем, что нам именно нужно выигрывать. Пытаемся следить за собой, — сказал Гоголев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко в 60 матчах. «Нефтехимик» провёл столько же игр и отстаёт от новосибирцев на пять очков. «Адмирал» опережает «Сибирь» на два очка.

Материалы по теме
Видео
«Амур» отыграл две шайбы и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android