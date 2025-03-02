«Трактор» одержал 40-ю победу в КХЛ-2024/2025. Это рекорд клуба по победам за один сезон

«Трактор» установил рекорд по количеству побед в матчах КХЛ за один сезон. Сегодня, 2 марта, челябинский клуб разгромил «Барыс» (8:0), одержав 40-ю победу в чемпионате.

Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче.

Прежнее достижение по количеству побед было установлено в сезоне-2011/2012, когда «Трактор» одержал 39 побед.

Челябинцы занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков в 62 матчах.