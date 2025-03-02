«Трактор» одержал 40-ю победу в КХЛ-2024/2025. Это рекорд клуба по победам за один сезон
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«Трактор» установил рекорд по количеству побед в матчах КХЛ за один сезон. Сегодня, 2 марта, челябинский клуб разгромил «Барыс» (8:0), одержав 40-ю победу в чемпионате.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5) 3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5) 5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5) 6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5) 7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5) 8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)
Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче.
Прежнее достижение по количеству побед было установлено в сезоне-2011/2012, когда «Трактор» одержал 39 побед.
Челябинцы занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очков в 62 матчах.
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