«Трактор» в матче с «Барысом» одержал самую крупную победу в истории клуба в КХЛ
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Сегодня, 2 марта, «Трактор» разгромил «Барыс» (8:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, одержав свою самую крупную победу в истории лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5) 3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4) 4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5) 5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5) 6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5) 7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5) 8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)
Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче.
До этого самые крупные победы челябинского клуба в КХЛ были одержаны с перевесом в шесть шайб (2011 — «Нефтехимик» — 8:2, 2022 — «Салават Юлаев» — 7:1).
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