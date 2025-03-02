«Трактор» в матче с «Барысом» одержал самую крупную победу в истории клуба в КХЛ

Сегодня, 2 марта, «Трактор» разгромил «Барыс» (8:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025, одержав свою самую крупную победу в истории лиги.

Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке матча голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче.

До этого самые крупные победы челябинского клуба в КХЛ были одержаны с перевесом в шесть шайб (2011 — «Нефтехимик» — 8:2, 2022 — «Салават Юлаев» — 7:1).