Нападающий «Трактора» прокомментировал разгромную победу над «Барысом» со счётом 8:0

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв прокомментировал крупную победу над «Барысом» (8:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.
— План на игру удался. В принципе получилась целостная игра, все 60 минут. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам. Мы слышим их поддержку.
— У Зака Фукале девятая игра на «ноль». Как вы думаете, что способствовало этому?
— Зак — хороший вратарь. Он много работает над собой и продолжает это делать каждый день, поэтому у него есть успех.
— Какой был настрой на соперника?
— Настрой был боевой, как и на каждую игру. И всех наших болельщиков с победой.
— Как команда планирует провести пять дней перед игрой?
— Сейчас мы планируем отдохнуть, восстановиться и готовиться к последнему отрезку, — сказал Коростелёв в интервью «Чемпионату».
- 2 марта 2025
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