Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Трактора» прокомментировал разгромную победу над «Барысом» со счётом 8:0

Нападающий «Трактора» прокомментировал разгромную победу над «Барысом» со счётом 8:0
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв прокомментировал крупную победу над «Барысом» (8:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
8 : 0
Барыс
Астана
1:0 Кравцов (Светлаков) – 03:46 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон) – 05:38 (5x5)     3:0 Кравцов (Шабанов) – 17:30 (5x4)     4:0 Горюнов-Рольгизер (Светлаков) – 19:29 (5x5)     5:0 Кадейкин (Шабанов) – 21:45 (5x5)     6:0 Шабанов (Кадейкин, Коромыслов) – 34:40 (5x5)     7:0 Кадейкин (Шабанов, Коростелёв) – 41:23 (5x5)     8:0 Кадейкин (Шабанов) – 59:26 (5x5)    

— План на игру удался. В принципе получилась целостная игра, все 60 минут. Также хотелось бы сказать большое спасибо нашим болельщикам. Мы слышим их поддержку.

У Зака Фукале девятая игра на «ноль». Как вы думаете, что способствовало этому?
— Зак — хороший вратарь. Он много работает над собой и продолжает это делать каждый день, поэтому у него есть успех.

— Какой был настрой на соперника?
— Настрой был боевой, как и на каждую игру. И всех наших болельщиков с победой.

— Как команда планирует провести пять дней перед игрой?
— Сейчас мы планируем отдохнуть, восстановиться и готовиться к последнему отрезку, — сказал Коростелёв в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Трактор» в матче с «Барысом» одержал самую крупную победу в истории клуба в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android